Драгун: ощущения немного волнительные, матч с «Црвеной Звездой» — определяющий

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с «Црвеной Звездой» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдёт 23 ноября.



«Ощущения немного волнительные. Этот матч определяющий с точки зрения наших дальнейших перспектив в группе. Нас устраивает только победа. Остальные результаты будут неудовлетворительными.



Лучше постоянно находиться в игровом тонусе, чем иметь большие перерывы между матчами и только тренироваться. Другое дело, что уже конец сезона и восстановление даётся тяжелее, чем месяцами ранее. Но, думаю, успеем восстановиться. И, надеюсь, покажем свою лучшую игру», — приводит слова Драгуна официальный сайт БАТЭ.

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