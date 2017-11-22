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«Краснодар» вышел в стыковые матчи за право сыграть в 1/8 Юношеской лиги УЕФА

Футбол

«Краснодар» U19 на выезде сыграл вничью со счётом 1:1 с венгерским «Гонведом» U19 в ответном матче второго раунда «Пути чемпионов стран» Юношеской лиги УЕФА сезона-2017/18. Таким образом, благодаря домашней победе в первом матче со счётом 8:0 «быки» вышли в стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

В стыковых матчах «Краснодар» сыграет с одной из восьми команд, занявших вторые места в группах «Пути Лиги чемпионов» Юношеской лиги УЕФА. Одной из этих команд вчера стал «Спартак».

Юношеская лига УЕФА. 2-й тур
22 ноября 2017, среда. 18:00 МСК
Гонвед U19
Будапешт, Венгрия
1 : 1
Краснодар U19
Краснодар, Россия
1:0 – Фалушши – 51, 1:1 – Куражов – 67
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