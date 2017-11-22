С. Индзаги: наихудшей ошибкой после римского дерби стал бы поиск оправдания

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги перед домашней игрой Лиги Европы с «Витессом» (23 ноября) ответил на вопрос о поражении в матче 13-го тура итальянской Серии А с «Ромой». Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Мы проиграли, никаких оправданий. Обидно, но мы должны использовать это, чтобы расти, нам нужна правильная реакция. Знаю, для фанатов игра с «Витессом» — не то же самое, что дерби, но мы должны стать сильнее и победить.

Наихудшей ошибкой, которую мы могли совершить, стал бы поиск оправдания. Мы проиграли, потому что допустили серьезные ошибки", — сказал тренер.