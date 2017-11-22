Яневски: «Зенит» — одна из лучших команд в ЛЕ, а не просто обычный соперник

Главный тренер «Вардара» Чедомир Яневски поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» (23 ноября) в групповом этапе Лиги Европы.

«Мы знаем, с кем нам предстоит сыграть. „Зенит“ — не просто обычный соперник, это одна из лучших команд в Лиге Европы. Они не проигрывают на своём поле, но мы готовы к этому матчу и знаем, что у нас хорошая команда, которая показала, что способна противостоять сильным соперникам. Все игроки выйдут на поле с большим желанием доказать, что первый матч с „Зенитом“ (поражение со счётом 0:5. — Прим. „Чемпионата“) не был показателем нашего уровня», — сказал Яневски на пресс-конференции.