Вейналдум: судьба «Ливерпуля» в наших руках, нужно победить «Спартак»

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум поделился впечатлениями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (3:3).



«Тяжело смириться с потерей очков. Не думаю, что ничья в гостевом матче с „Севильей“ — отрицательный результат, но то, что мы упустили победу после счёта 3:0, — нехороший знак. Ничего уже не исправить, нужно думать о следующей игре. Мы должны подбодрить друг друга и постараться сделать так, чтобы этот поединок был поскорее забыт. Хорошо, что наша судьба по-прежнему в наших руках, и для выхода в плей-офф нам нужно победить „Спартак“, — приводит слова Вейналдума пресс-служба „Ливерпуля“.



Матч 6-го тура „Ливерпуль“ — «Спартак» состоится 6 декабря.

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