Щенников заменён из-за травмы, Вернблум не сыграет с «МЮ» из-за дисквалификации

Защитник ЦСКА Георгий Щенников в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» получил травму. Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».



Щенников, открывший счет на 13-й минуте, получил повреждение в середине тайма, но продолжил игру и был заменен только на 50-й минуте. При этом полузащитник Понтус Вернблум точно не сыграет с «Манчестер Юнайтед» (5 декабря) из-за перебора желтых карточек.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Бенфика». Это соперники по группе A. К 56-й минуте счет 2:0.