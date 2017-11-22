Морено: «Ливерпуль» вышел на второй тайм в Севилье наполовину спящим

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено поделился впечатлениями от выездного матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (3:3). Мерсисайдцы упустили преимущество в три гола.

«Мы упустили победу. Мы знали, что даже с преимуществом в три мяча будет сложно. Так и получилось.



Мы говорили, что, вне зависимости от счета, все равно должны быть осторожными. Мы были ужасны во втором тайме и сделали очень много ошибок на своей половине. Соперник не прекратил атаковать во втором тайме, а вот мы вышли на второй тайм наполовину спящими», — сказал Морено в эфире Onda Cero.