«Челси» разгромил «Карабах» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Челси» на выезде разгромил «Карабах» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Баку на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 4:0 в пользу синих.

На 19-й минуте защитник хозяев Рашад Садыхов сфолил в своей штрафной площади против Виллиана и получил прямую красную карточку. Эден Азар реализовал пенальти и вывел «Челси» вперёд. Лондонцы завладели полным преимуществом и довели матч до крупной победы — дубль оформил Виллиан, один гол с пенальти забил Сеск Фабрегас.

«Челси» набрал 10 очков и обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. «Карабах» потерял шансы продолжить борьбу в главном европейском турнире, но может побороться за выход в плей-офф Лиги Европы.

Турнирное положение в группе С: 1. «Челси» — 10 очков (5 матчей); 2. «Рома» — 8 (4); 3. «Атлетико» — 3 (4); 4. «Карабах» — 2 (5).