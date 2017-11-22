Дзагоев: если у Щенникова и был офсайд, то миллиметровый. Везёт сильнейшим

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал победу над «Бенфикой» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Были моментами качели, но могу сказать, что сегодня мы хорошо отыграли, организованно выходили в контратаки, хорошо держали мяч в центре поля. Хорошая игра с нашей стороны, и, мне кажется, результат по игре.



Не знаю, был ли офсайд в первом голе. Мне показалось, что не было. В нашу сторону тоже ошибаются. Если и был офсайд, то миллиметровый. Везёт сильнейшим», — сказал Дзагоев в эфире «Матч ТВ».

Видео гола Щенникова можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.