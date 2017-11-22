Щенников — о голе: просто по ситуации сыграл. Не помню, как там оказался

Защитник ЦСКА Георгий Щенников прокомментировал победу над «Бенфикой» (2:0) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Щенников открыл счет и был заменен в начале второго тайма из-за травмы.

«Я до конца не понял, что случилось. Наверное, поеду на снимок, и тогда будет ясно, что с ногой. Было тяжело играть с травмой, но в целом терпимо.



Мой гол? Натхо сделал очень хорошую передачу в штрафную. Надо посмотреть повтор, был ли там офсайд. Просто по ситуации сыграл. Не помню, как там оказался», — сказал Щенников в эфире «Матча».