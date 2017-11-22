В. Березуцкий: конечно, поздравлю Акинфеева. Не знаю, с чем именно, но поздравлю

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий ответил на вопрос о том, были ли мысли в концовке матча Лиги чемпионов с «Бенфикой», что надо не пропустить ради вратаря Игоря Акинфеева.



«Не думал об этом. Вообще всё время важно не пропустить для уверенности команды. Этот матч не был исключением. А разговоры? Пусть разговаривают. Сколько игр Игорь уже пропускал? Надо сначала провести столько игр. Все люди, которые об этом говорят, не сыграли и половины от такого количества матчей, да и вообще ни разу не играли в Лиге чемпионов. Пусть говорят дальше.

Поздравлю ли Игоря? Да, конечно. Не знаю, с чем именно, но поздравлю. Скорее всего, с победой», — сказал игрок в эфире «Матча».

Акинфеев прервал серию из 43 матчей в групповом этапе Лиги чемпионов с пропущенными голами.