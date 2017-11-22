Конте: судья должен делать свою работу, а не стараться помочь одной из команд

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от победы над «Карабахом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Баку на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 4:0 в пользу синих.

На 19-й минуте защитник хозяев Рашад Садыхов сфолил в своей штрафной площади против Виллиана и получил прямую красную карточку.

«Мне очень тяжело говорить о ситуации в первом тайме, когда „Карабах“ получил двойное наказание. Стоя около скамейки, трудно увидеть, есть пенальти там или нет. Судья должен делать свою работу, а не стараться помочь одной из команд. И, думаю, сегодня он как раз выполнял свою работу.



Нам нужно работать в течение полёта, чтобы подготовится к игре с „Ливерпулем“. Правда, мы начали уже давно — такие вещи не откладывают на последний момент. Конечно, один выходной день — тяжело. Неправильно, что так получается. Но сегодня мы выполнили цель номер один — вышли из группы в ЛЧ.



Хотел говорить обо всей команде, а не об отдельных игроках. Я провёл ротацию в составе, чтобы посмотреть на каждого, и остался доволен. Нам нужно продолжать в том же духе и думать о будущем в позитивном ключе. Я очень счастлив быть тренером этой команды. Они каждый день показывают желание играть и демонстрируют преданность мне как тренеру", — передаёт слова Конте корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.