Алдонин: серия Акинфеева – это фейк, выдуманный журналистами

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о победе красно-синих над «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Игорь Акинфеев прервал свою серию, но я не придаю этому значения. Игорь проводил в Лиге чемпионов очень хорошие матчи, несмотря на то что пропускал. Вся эта серия – фейк, выдуманный журналистами. Лига чемпионов – турнир, в котором играют лучшие команды, где голы в любом случае пропускаются, не только ЦСКА и Акинфеевым. Самое главное, одержана важная победа.

Был непростой выезд в Хабаровск. Честно говоря, я с тревогой ждал ту игру — дальний выезд, морозный. Причём игроки получили травмы, когда в ЦСКА и так каждый футболист на вес золота. Поздравляю клуб и всю команду, болельщиков с очень важной победой. Теперь необходимо смотреть, как «Базель» завершит свою эпопею в Лиге чемпионов. ЦСКА выжимает максимум из имеющихся ресурсов», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.

Акинфеев прервал серию из 43 матчей в групповом этапе Лиги чемпионов с пропущенными голами.