М. Фернандес: Акинфеев – великий футболист, он заслуживал остаться «сухим»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением о победе красно-синих над «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Ключевая игра. Главная в этом сезоне. Мы сделали важный шаг к выходу в 1/8 финала ЛЧ. 0 очков после 5 матчей — такого от португальцев никто не ожидал, исходя из уровня игроков португальцев. Но нам нужны были три очка сегодня. Что касается Игоря, Акинфеев – великий футболист. Он заслуживал остаться «сухим».

Узнал о дисквалификации Вернблума и Натхо от вас. Трудно будет. Все-таки два опытных футболиста. Нам будет их не хватать, но у нас есть молодые футболисты, которые смогут их заменить", — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Акинфеев прервал серию из 43 матчей в групповом этапе Лиги чемпионов с пропущенными голами.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».