Тренер «Бенфики»: в футболе решают мелочи, и сегодня они были на стороне ЦСКА

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория поделился мыслями о поражении в матче Лиги чемпионов с ЦСКА (0:2). Лиссабонская команда проиграла все пять встреч группового этапа европейского турнира.

«Это нетипичная для «Бенфики» кампания: плохо началась и продолжилась не лучше. Не сказал бы, что все поражения мы заслужили. Но соперники пользовались каждой нашей ошибкой, так случается. Продолжаем верить в свою силу, несмотря ни на что.

Мы не собираемся перекладывать ответственность друг на друга. Если помните, всё началось с домашнего матча ЦСКА, который мы должны были выигрывать. Нужно двигаться дальше, ведь ЛЧ — не единственный турнир, в котором мы участвуем.

Мы хотели навязать свой футбол ЦСКА, но соперник нам этого не позволил. Они очень сильны физически и не позволили нам выйти из обороны, из-под прессинга. Могли сравнять счёт в первом тайме, но вместо этого пропустили автогол. Так случается, что в футболе решают мелочи, и сегодня они были на стороне ЦСКА», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.