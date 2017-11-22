Вратарь «Бенфики»: понимаем, что провели матч с ЦСКА не лучшим образом

Вратарь «Бенфики» Бруну Варела прокомментировал поражение команды от ЦСКА (0:2) в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Бенфика» выбывает из еврокубков. Приезжали в Москву, чтобы бороться за сохранение шансов, но проиграли. Понимаем, что провели матч не лучшим образом. Теперь мы должны сосредоточиться на чемпионате Португалии.



Наша команда хорошо провела два последних сезона в Лиге чемпионов. На этот раз мы выступили плохо. У «Бенфики» славная история выступления в этом турнире, и мы должны выиграть последний матч с «Базелем», хлопнув дверью", — приводит слова Варелы пресс-служба УЕФА.

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