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Бабаев: Акинфеева не поздравляли — это больше для журналистов, для злопыхателей

Футбол

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над «Бенфикой» (2:0) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос об Игоре Акинфееве, который прервал серию из 43 матчей в групповом этапе Лиги чемпионов с пропущенными голами.

«Честно говоря, Игоря не поздравляли. Это больше для журналистов, для злопыхателей. В команде эту тему никто даже не обсуждал и не поздравлял. Хорошо, что сыграли на ноль. Убедительная победа. Это очень важно для психологической уверенности, для дальнейших игр», — передает слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».

В. Березуцкий: конечно, поздравлю Акинфеева. Не знаю, с чем именно, но поздравлю
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