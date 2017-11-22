Бабаев: Акинфеева не поздравляли — это больше для журналистов, для злопыхателей

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над «Бенфикой» (2:0) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос об Игоре Акинфееве, который прервал серию из 43 матчей в групповом этапе Лиги чемпионов с пропущенными голами.

«Честно говоря, Игоря не поздравляли. Это больше для журналистов, для злопыхателей. В команде эту тему никто даже не обсуждал и не поздравлял. Хорошо, что сыграли на ноль. Убедительная победа. Это очень важно для психологической уверенности, для дальнейших игр», — передает слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».