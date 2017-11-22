Бабаев: Вернблум провёл очень хороший матч, принёс ЦСКА огромную пользу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над «Бенфикой» (2:0) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос о Понтусе Вернблуме, который играл в атаке.

«Матч ЦСКА – «Манчестер» приобретает очень большое значение. К сожалению, без Понтуса и Натхо – проблема большая, поскольку оба футболиста из центральной зоны. Но будем биться, что-то придумывать.

Нельзя забывать, что ребята играют на пределе возможностей. На кону очень многое, эмоции зашкаливают. Понтус, я считаю, сегодня провёл очень хороший матч, принёс огромную пользу команде: сохранял мячи, заработал очень много фолов на себе. Да, не сдержался. Да, конечно, это неправильно. Но, повторюсь, каждый из нас, наверное, бывает в ситуации, когда потом жалеет о чём-то. Но эмоции иногда берут верх.

Понятно, в Манчестере играть будем на победу, потому что, как только начинаешь рассчитывать какие-то комбинации, что достаточно только ничьей и так далее, как правило, ничего не получается. Да, конечно, будет сложно, если «Манчестер» решит свои проблемы сегодня. Тем не менее дома, на «Олд Траффорд», нужно будет играть на победу. Мы тоже будем пытаться, тем более опыт уже есть. Играли с «Манчестер Юнайтед». Почти, можно сказать, тогда добились победы, на последних секундах пропустили третий мяч и свели к ничьей. Это футбол, поэтому мы не боимся. Будем стараться достигнуть нужного результата, а как получится, посмотрим», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».