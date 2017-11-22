Витиньо назван лучшим игроком матча ЦСКА — «Бенфика»

Нападающий ЦСКА Витиньо признан лучшим игроком домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» по версии УЕФА. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу московской команды.



Бразильский форвард «армейцев» принял непосредственное участие во втором голе. Он получил пас от Марио Фернандеса, ловко развернулся, пробил низом, и мяч после рикошета от защитника лиссабонцев Нивалдо Жардела влетел в ворота гостей.



Витиньо был заменён на 77-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Константин Кучаев.

Акинфеев отстоял на ноль, а ЦСКА приблизился к плей-офф Лиги чемпионов Осталось найти, кем играть на «Олд Траффорд».