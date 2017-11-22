Грушевский: давайте похвалю человека, которому очень много достаётся, – Васина

Известный шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о победе красно-синих над «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Игра доставила удовольствие всем болельщикам ЦСКА. Единственное, такой негативный момент, правда, не для ЦСКА, а для вашего брата-журналиста, что Игорь Акинфеев отыграл сухой матч уже в групповом этапе Лиги чемпионов. Как-то писать теперь на эту бесконечную тему будет не очень складно. Некоторые журналисты, которые даже после побед писали, что Игорь пропустил, сейчас в трауре и думают, как ещё какие-то секунды подсчитать или ещё какие-то показатели, по которым можно было бы пощипывать Акинфеева.



ЦСКА провёл лучший матч в нынешней групповой стадии Лиги чемпионов. Практически не позволили «Бенфике» создать настоящих голевых моментов. Не припомню, чтобы реально была какая-то опасность у ворот ЦСКА. Это говорит о том, что команда сыграла очень здорово и в середине поли, и в защите. Давайте похвалю человека, которому очень много достаётся, – Виктора Васина. Его ошибки очень любят смаковать разного рода эксперты. Мне кажется, после сегодняшнего матча Васин заслуживает очень серьёзной похвалы — безупречно сыграл, очень много выиграл единоборств. Понтус Вернблум провёл выдающийся матч на позиции центрфорварда, правда, на этот раз не забил. Перед игрой шутили с друзьями, что ждём хет-трика от Понтуса. Видимо, в Казани собирается это исполнить. Бибрас Натхо отбирал мячи и много боролся. Да, он получил жёлтую карточку, но может занести этот матч себе в актив.



Можно рассуждать о том, что фортуна нам улыбалась. Один мой друг, болельщик «Спартака», я доверяю ему, он объективный человек, поздравляя с победой, написал со смайликом, что Щенников был в офсайде. Даже с трибуны показалось, что офсайд должен был быть. Не без везения с моментом, когда второй мяч мы забивали. Можно пошутить, что Витиньо — бильярдист высочайшего уровня. Атака была хорошей, но повезло. Сначала мы даже не поняли, каким ударом Витиньо забил, будто мяч под газоном прошёл и вынырнул уже в сетке. На повторе уже было видно, что он попал в игрока. Такой абсолютно бильярдный приём, называется «свояк». «Свояка» загнал.



Я очень доволен победой! Хотя ещё ничего себе не гарантировали, мы выходим в европейскую весну, но в какую именно… Будет это бизнес-класс или первый класс – ещё не знаю. Очень надеюсь, что «Манчестер» сегодня выполнит мою установку и выиграет у «Базеля». Я сегодня ещё серьёзно поработал с руководством и игроками «Бенфики»: дал им указания, чтобы они дали бой «Базелю» и наконец-то одержали первую победу. Если они это сделают, то всё будет замечательно. Это по-португальски. Рассуждать, что ЦСКА сможет набрать очки в Манчестере, довольно легкомысленно. Надеюсь, они покажут хорошую игру», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.