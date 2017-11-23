«Лилль» временно отстранил Бьельсу от руководства командой

«Лилль» официально объявил о временном отстранении главного тренера команды Марсело Бьельсы от выполнения своих обязанностей. Причины данного решения не сообщаются.



«Сегодня „Лилль“ принял решение временно отстранить господина Марсело Бьельсу от выполнения тренерских функций в связи с процедурой, инициированной клубом», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице «Лилля» в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что руководство «Лилля» заинтересовано в отставке Бьельсы, но специалист требует € 14 млн за расторжение контракта. Команда занимает 19-е место в турнирной таблице Лиги 1.