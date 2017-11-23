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«Ювентус» и «Барселона» сыграли вничью, «Спортинг» победил «Олимпиакос»

Футбол

«Барселона» и «Ювентус» сыграли вничью в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счетом 0:0.

«Ювентус» и «Барселона» играли не на самых высоких скоростях в первой половине матча. Туринцы пытались играть осторожно, а атакам каталонцев не хватало остроты. После перерыва опасных моментов было немного, голов зрители так и не увидели.

В другом матче группы D «Спортинг» на своем поле победил «Олимпиакос» — 3:1, обеспечив себе как минимум третье место в группе и выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» гарантировала себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур
22 ноября 2017, среда. 22:45 МСК
Ювентус
Турин, Италия
0 : 0
Барселона
Барселона, Испания
Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур
22 ноября 2017, среда. 22:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
3 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 – Дост – 40, 2:0 – Сезар – 43, 3:0 – Дост – 66, 3:1 – Оджиджа-Офоэ – 86

Турнирная таблица группы D после пяти туров: 1. «Барселона» — 11 очков; 2. «Ювентус» — 8; 3. «Спортинг» — 7; 4. «Олимпиакос» — 1.

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