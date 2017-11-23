«Ювентус» и «Барселона» сыграли вничью, «Спортинг» победил «Олимпиакос»

«Барселона» и «Ювентус» сыграли вничью в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счетом 0:0.

«Ювентус» и «Барселона» играли не на самых высоких скоростях в первой половине матча. Туринцы пытались играть осторожно, а атакам каталонцев не хватало остроты. После перерыва опасных моментов было немного, голов зрители так и не увидели.

В другом матче группы D «Спортинг» на своем поле победил «Олимпиакос» — 3:1, обеспечив себе как минимум третье место в группе и выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» гарантировала себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Турнирная таблица группы D после пяти туров: 1. «Барселона» — 11 очков; 2. «Ювентус» — 8; 3. «Спортинг» — 7; 4. «Олимпиакос» — 1.