Моуринью: «МЮ» проиграл, поскольку в первом тайме должен быть побеждать 5:0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал оценку поражению своей команды в матче с «Базелем» (0:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.



«Мы проиграли, поскольку в первом тайме должны были вести со счётом 5:0, но не сумели забить и одного мяча, при этом доминируя. А во втором тайме по большому счёту создавалось впечатлением, что всё в порядке, матч закончится с результатом 0:0, но соперникам удался поздний гол.



Несправедливо обвинять в эпизоде с пропущенным голом Блинда. Он провёл позитивную игру. Стоит обвинить всех вышедших на поле, ведь мы создали столько возможностей. В последнем туре нам не нужно выигрывать, даже можно не играть вничью, но, очевидно, мы постараемся победить», — отметил специалист в эфире BT Sport.

«МЮ» на выезде проиграл «Базелю»