Ди Франческо: не забывайте о том, насколько мастеровиты игроки «Атлетико»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал поражение команды от «Атлетико» (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Не забывайте о том, насколько мастеровиты футболисты „Атлетико“. Нам не хватало чёткости в действиях, особенно в первом тайме, когда у нас не получалось доставлять мяч до чужих ворот на опасное расстояние. Что касается второго тайма, то мы были способны на большее. Нужно продолжать работать, с умом подходить к поражениям и стараться устранять ошибки. Впрочем, не нужно забывать, что нам противостояла команда, с которой всем приходится тяжело», — цитирует Ди Франческо пресс-служба УЕФА со ссылкой на Mediaset.

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