Аллегри — о ничьей с «Барселоной»: стакан «Ювентуса» наполовину полон

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:0).



«Впервые в сезоне „Ювентус“ проводит матч, который заканчивается без забитых мячей. „Барселона“ очень хорошо обороняется и к этому моменту пропустила лишь четыре гола в сезоне. Мы создали несколько моментов в первом тайме, но затем „Барса“ перекрыла все свободные зоны на флангах, из-за чего нам стало сложнее.



Завоёванное очко — это важное достижение для „Ювентуса“. Отправляемся в Грецию, зная, что победа гарантирует нам выход в плей-офф, а в противном случае придётся надеяться на то, что „Спортинг“ не выиграет в Барселоне. Не забывайте, что „Ювентусу“ сегодня противостояла „Барселона“, так что наш стакан наполовину полон, особенно если учесть то, как здорово мы оборонялись», — приводит слова Аллегри пресс-служба УЕФА.

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