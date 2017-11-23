Эмери: задача «ПСЖ» — занять первое место в группе, и она ещё не решена

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился мнением о разгромной победе над «Селтиком» (7:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, а также отметил игру оформившего дубль Неймара.



«Мы довольны результатом, но должны признать, что можем улучшить детали. Мы проанализируем встречу, чтобы понять, что можно улучшить к следующей игре. В целом команда провела достойный матч, без пропущенного гола было бы ещё лучше. Наша задача — занять первое место в группе, и она ещё не решена. Впереди игра с «Баварией», у нас есть преимущество после первой встречи, но это будет большой матч. Мюнхенцы способны создать трудности.



Неймар? Это невероятно. Мы все хотим, чтобы он был на поле, он счастлив на поле, и ему нравятся приносить пользу партнёрам по команде и радовать болельщиков. Было несколько матчей, которые он пропустил по разным причинам, но когда в хорошем физическом состоянии, то может играть», — приводит комментарий специалиста издание L`Equipe.



Турнирное положение в группе B: 1. «ПСЖ» — 15 очков; 2. «Бавария» — 12; 3. «Селтик» — 3; 4. «Андерлехт» — 0.

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