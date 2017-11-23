«Манчестер Юнайтед уступил «Базелю» — видеообзор матча в Швейцарии

На стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле лидер группы А «Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение на групповой стадии Лиги чемпионов. Игра завершилась со счётом 0:1, единственный гол на 89-й минуте забил Михаэль Ланг.



«Базель» благодаря победе вышел на второе место в квартете, сравнявшись с ЦСКА по очкам.



Турнирная таблица в группе А после пяти туров: 1. «Манчестер Юнайтед» — 12 очков; 2. «Базель» — 9; 3. ЦСКА — 9; 4. «Бенфика» — 0.



Видеообзор матча в Швейцарии можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

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