Ватцке призвал игроков «Боруссии» Д проявить мужество, страсть и решительность

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке призвал футболистов команды сыграть достойно и с полной отдачей в предстоящем рурском дерби с «Шальке-04», которое состоится 25 ноября в 13-м туре чемпионата Германии. Ранее немецкие СМИ сообщали, что эта игра может стать последней для главного тренера дортмундцев Петера Боша, если команда сыграет неудачно.

«Я ожидаю от футболистов нашей команды мужества, решительности и страсти. Тогда наши болельщики будут стоять горой за игроков. Дерби для любого из нас имеет особенное значение», — приводит слова Ватцке интернет-портал Goal.