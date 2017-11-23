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Амор: думаю, решение по Месси не будет проблемой между ним и Вальверде

Футбол

Бывший полузащитник «Барселоны» Гильермо Амор прокомментировал решение главного тренера команды Эрнесто Вальверде оставить на скамейке запасных нападающего команды Лионеля Месси. Аргентинский футболист вышел на поле лишь во втором тайме выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (0:0).

«Думаю, это техническое решение. Полагаю, что Месси и Вальверде обговорили это решение и между ними не будет проблем. Впереди у «Барселоны» сложные матчи», — приводит слова Амора beIN Sports.

Сам Вальверде пояснил, что тренерский штаб решил в этой игре освободить Месси от большой нагрузки.

Вальверде: подумали, что Месси хоть раз может получить передышку
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