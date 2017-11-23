Бесчастных: мне не надо, чтобы меня кто-то отстаивал, сам это сделаю

Владимир Бесчастных, накануне отстранённый от должности старшего тренера «Тосно», дал интервью, в котором его спросили, почему главный тренер Дмитрий Парфёнов не отстоял его место в тренерском штабе.

«Дмитрий Парфёнов — мой друг. Был, есть и будет. Слово «отстоял» для меня неправильное. Я сам это сделаю. Мне не надо, чтобы меня кто-то отстаивал», — сказал 43-летний специалист.

На вопрос о том, чувствовал ли он, что над его головой сгущаются тучи, Бесчастных ответил: «Я не то чтобы чувствовал… Мне это вообще не интересно. Я работал и работаю как могу. А то, что произошло, уже не в моей компетенции».

Бесчастных не связывает своё отстранение из «Тосно» с финансовыми проблемами клуба: «Зарплату в «Тосно» платят вовремя. С премиальными есть проблемы, но они будут выплачиваться. Действительно, у клуба есть неопределённые проблемы с деньгами, но дело сейчас не в этом».