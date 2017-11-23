Азар: восхищаюсь «Реалом», но всем доволен в «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что восхищается мадридским «Реалом», но в то же время доволен жизнью в лондонском клубе.

«Я очень хорошо отношусь к этому клубу. Мой контракт с «Челси» действует ещё два года. Когда у меня появится желание уйти, я уйду. Но пока я «синий».

Все знают, что я восхищаюсь «Реалом», но сейчас я игрок «Челси». Каждый год появлялись какие-то разговоры, но я оставался в «Челси». Когда играл за «Лилль», меня сватали в «ПСЖ», но я остался. Та же история здесь», — сказал Азар в эфире Canal+.