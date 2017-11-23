Бесчастных: электриком я точно работать не пойду

Владимир Бесчастных, накануне отстранённый от должности старшего тренера «Тосно», рассказал о своих дальнейших планах.

«У меня не было желания покидать клуб, я планировал работать дальше. Но получилось теперь так, что я не работаю. С руководством я попрощался нормально, именно с теми, кто меня брал на эту работу. Могу сказать, что, работая полтора года в «Тосно», я получал огромное удовольствие. У меня остались тёплые отношения с футболистами, которые были в команде и которые есть сейчас.

Парфенов был огорчён моим уходом, мы тепло с ним попрощались, пожелали удачи друг другу. Что касается команды, то большинство игроков тоже расстроилось из-за моего ухода. У меня с футболистами был хороший контакт. Я думаю, он таким и останется. Вообще, хочу сказать, что буду переживать за «Тосно». Мы многое прошли, и в этой команде действительно настоящие бойцы.

Электриком я точно работать не пойду. Займусь тем, что связано с футболом в любом качестве: будь то тренер или какая-то другая работа в этой сфере. Я с шести лет в футболе, поэтому хочу заниматься именно футбольной деятельностью», — сказал Бесчастных.