Федерер — о победе «Базеля» над «МЮ»: не могу описать этот невероятный момент!

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, являющийся давним поклонником «Базеля», поздравил команду с победой над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в домашней встрече 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Никакими словами невозможно описать этот невероятный для клуба момент. Вау! Поздравляю команду», – написал Федерер в «Твиттере».

В 6-м туре «Манчестер Юнайтед» примет ЦСКА, «Бенфика» — «Базель».

Турнирная таблица в группе А после пяти туров: 1. «Манчестер Юнайтед» — 12 очков; 2. «Базель» — 9; 3. ЦСКА — 9; 4. «Бенфика» — 0.