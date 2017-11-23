Неймар – на вопрос журналиста о «Реале»: вы всегда говорите непристойные вещи

Нападающего «ПСЖ» Неймара рассердил один из вопросов, заданный ему после домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком» (7:1). Бывший футболист «Барселоны» в этой игре отметился двумя голами и одной результативной передачей. Но затем игроку сборной Бразилии был задан вопрос о возможности его перехода в мадридский «Реал».

«Чёрт побери, вы всегда говорите непристойные вещи», — приводит слова Неймара AS.

Ранее испанские СМИ сообщали, что президент «Королевского клуба» Флорентино Перес намерен приобрести Неймара в качестве замены португальскому форварду Криштиану Роналду.