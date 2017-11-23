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«Эвертон» оштрафован за то, что его фанат ударил игрока соперника

Футбол

Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал «Эвертон» за поведение болельщиков во время домашнего матча Лиги Европы с «Лионом» (1:2), который состоялся 19 октября в Ливерпуле, сообщает пресс-служба УЕФА.

Во время потасовки между футболистами в стычку вмешался один из поклонников «Эвертона». Фанат, при этом держащий на руках ребёнка, нанёс удар по одному из игроков «Лиона».

В итоге УЕФА принял решение наказать «ирисок» на € 30 тыс. за «агрессивное поведение болельщиков в отношении футболистов».

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» Lee Stobbs‏.

«Эвертон» проиграл «Лиону» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
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