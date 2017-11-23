«Зенит» — «Вардар»: ожидается 45 тыс. зрителей, гостей поддержат до 30 человек

На матче 5-го тура Лиги Европы между «Зенитом» и «Вардаром» ожидается до 45 тыс. зрителей, македонскую команду поддержат до 30 болельщиков, сообщает пресс-служба петербургского клуба. Встреча состоится сегодня в Санкт-Петербурге, начало игры — в 21:00 по московскому времени.

«Зенит» сыграет в лазурной форме, голкипер — в зелёном; гости — в белой форме, голкипер — в жёлтом.



Отмечается, что крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта, таким образом, температура внутри чаши арены составит +20 градусов.