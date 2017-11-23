В Аргентине назвали возможную причину отстранения Бьельсы от работы в «Лилле»

Главный тренер «Лилля» Марсело Бьельса был отстранён от работы с командой из-за того, что в экстренном порядке уехал в Чили. Как сообщил в «Твиттере» аргентинский журналист Фабиан Табоада, специалист покинул Францию, чтобы нанести визит своему бывшему помощнику в сборной Чили Луиса Марию Бонини, который находится в тяжёлом состоянии из-за рака желудка.

«Лилль» официально объявил о временном отстранении Бьельсы от выполнения своих обязанностей, не назвав причин.

Ранее сообщалось, что руководство «Лилля» заинтересовано в отставке Бьельсы, но специалист требует € 14 млн за расторжение контракта. Команда на сегодня занимает 19-е место в турнирной таблице Лиги 1.