Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Фердинанд: игрокам «МЮ» в матче с «Базелем» не хватило профессионализма

Футбол

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал футболистов манкунианского клуба, которые накануне уступили «Базелю» (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» не хватило профессионализма. Это не похоже на команды, которыми руководит Моуринью. Во втором тайме «МЮ» не хватило дисциплины», — цитирует Фердинанда ESPN FC.

Поражение лишило «МЮ» шанса досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате». В последнем туре «МЮ» на «Олд Траффорд» примет ЦСКА.

Моуринью: точно не знаю, что «МЮ» нужно в матче с ЦСКА. Наверное, даже не ничья
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент