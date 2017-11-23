Фердинанд: игрокам «МЮ» в матче с «Базелем» не хватило профессионализма

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал футболистов манкунианского клуба, которые накануне уступили «Базелю» (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» не хватило профессионализма. Это не похоже на команды, которыми руководит Моуринью. Во втором тайме «МЮ» не хватило дисциплины», — цитирует Фердинанда ESPN FC.

Поражение лишило «МЮ» шанса досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате». В последнем туре «МЮ» на «Олд Траффорд» примет ЦСКА.