Сборная России осталась на 65-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России по состоянию на 23 ноября не изменила своих позиций в мировом рейтинге. Подопечные Станислава Черчесова остались на 65-м месте в рейтинге, который сегодня опубликован на официальном сайте ФИФА.
Первое место по-прежнему занимает Германия. Далее следуют Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия и Испания.
Рейтинг ФИФА:
1 (1). Германия – 1602
2 (2). Бразилия – 1483
3 (3). Португалия – 1358
4 (4). Аргентина – 1348
5 (5). Бельгия – 1325
6 (8). Испания – 1231
7 (6). Польша – 1209
8 (11). Швейцария – 1190
9 (7). Франция – 1183
10 (9). Чили— 1162
…
65. (65) Россия – 534.
Полностью рейтинг ФИФА можно посмотреть на «Чемпионате».