Сборная России осталась на 65-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России по состоянию на 23 ноября не изменила своих позиций в мировом рейтинге. Подопечные Станислава Черчесова остались на 65-м месте в рейтинге, который сегодня опубликован на официальном сайте ФИФА.



Первое место по-прежнему занимает Германия. Далее следуют Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия и Испания.

Рейтинг ФИФА:



1 (1). Германия – 1602

2 (2). Бразилия – 1483

3 (3). Португалия – 1358

4 (4). Аргентина – 1348

5 (5). Бельгия – 1325

6 (8). Испания – 1231

7 (6). Польша – 1209

8 (11). Швейцария – 1190

9 (7). Франция – 1183

10 (9). Чили— 1162

…

65. (65) Россия – 534.

Полностью рейтинг ФИФА можно посмотреть на «Чемпионате».