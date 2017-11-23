«Спартак» — лидер 5-го тура ЛЧ по числу навесов, ЦСКА — по числу перехватов

«Спартак», сыгравший на своём поле вничью с «Марибором» (1:1), стал лидером пятого тура группового этапа Лиги чемпионов по количеству навесов. Спартаковцы выполнили 24 кросса, 9 из которых стали точными (38%). В текущем сезоне РФПЛ команда вдвое реже использует навесы – в среднем 12 за матч (32% точных).

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров стал лидером пятого тура по количеству навесов (9 с точностью 44%). В чемпионате России Комбаров выполняет 3,4 навеса в среднем за 90 минут с точностью 31%.

«Спартак» также стал лидером пятого тура по количеству точных передач в штрафную соперника (23). На один точный пас меньше отдали футболисты «ПСЖ» (22), замкнули тройку игроки «Реала» (20). В текущем сезоне чемпионата России спартаковцы отдают в среднем 16 точных передач в штрафную за матч.



ЦСКА, обыгравший дома «Бенфику» (2:0), стал лидером пятого тура по количеству перехватов (68). В текущем сезоне РФПЛ «армейцы» выполняют 48 перехватов в среднем за матч.