ЦСКА — «Бенфика». Вернблум — лидер по количеству выигранных верховых единоборств

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо стал лучшим игроком матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0) по версии InStat (InStat Index – 360). Натхо продемонстрировал лучшую среди «армейцев» эффективность ведения единоборств (выиграл 12 из 17 – 71%), а также осуществил больше всех успешных отборов (6) и точных передач в штрафную соперника (4).



Понтус Вернблум, игравший в матче против «Бенфики» на позиции форварда, стал лидером по количеству выигранных верховых единоборств. По данным InStat, Вернблум выиграл 7 верховых дуэлей из 12 (58%), что является очень высоким показателем для игрока атаки. В текущем сезоне РФПЛ Понтус выигрывает 4,6 единоборства в воздухе в среднем за 90 минут при эффективности 49%.