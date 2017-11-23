Чеферин: беспокоюсь за финансовое положение «Милана»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал новость о том, что из-за нарушений финансового фэйр-плей «Милан» может быть исключён из еврокубков.

«Мы работаем над этим, я ничего не могу сказать. Но меня беспокоит финансовое положение «Милана», посмотрим, что произойдёт. В середине декабря компетентные органы сделают заявление. Всё возможно, но говорить об этом преждевременно», — цитирует Чеферина La Repubblica.

Также функционер прокомментировал невыход сборной Италии на чемпионат мира 2018 года, отметив, что в Италии есть проблемы с инфраструктурой.

«В спортивном смысле для страны, которая так увлечена футболом, это трагедия, но ведь и Нидерланды не вышли на чемпионат Европы и мира. Это — шанс понять, что не работает, и исправить.

Что касается инфраструктуры, то в Италии с этим проблемы. Без инфраструктуры невозможен рост молодых футболистов, а следовательно, вы не сможете выигрывать, не имея талантливых игроков.

В Италии устаревшие стадионы. Только «Ювентус», «Удинезе», «Аталанта», «Кальяри» и «Сассуоло» двинулись в направлении улучшения инфраструктуры», — заключил Чеферин.