«Зенит» — «Вардар»: текстовая трансляция начнётся в 21:00

Сегодня, 23 ноября, в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе состоится матч Лиги Европы между командами группы L «Зенит» и «Вардар». Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Вардар».



Встречу 23.11.17 рассудит бельгийская бригада арбитров во главе с Бартом Вертентеном.

«Зенит» уже вышел в плей-офф Лиги Европы и в случае победы может гарантировать себе первое место за тур до финиша, тогда как «Вардар», не набравший ни одного очка, лишился всех шансов пробиться дальше.



При этом «Зенит» может досрочно выиграть группу L, если победит сам, а «Реал Сосьедад» проиграет на выезде «Русенборгу» в параллельном матче.

Впервые команды встретились на европейской арене в первом туре. «Зенит» подпортил «Вардару» дебют на групповой стадии еврокубков, разгромив македонцев в Скопье со счётом 5:0. Александр Кокорин быстро оформил дубль, а затем отличились Бранислав Иванович, Артём Дзюба и Эмилиано Ригони.