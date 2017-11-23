М. Фернандес: да, я плохо говорю по-русски, но к ЧМ-2018 планирую прибавить

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал, что планирует к предстоящему чемпионату мира 2018 года прибавить в изучении русского языка. 27-летний футболист имеет в своём активе три матча в составе сборной России.



«Да, это правда, я плохо говорю по-русски. Всё время прошу прощения, что не могу на этом языке пообщаться с журналистами. К чемпионату мира—2018 планирую прибавить. Надеюсь, настолько, чтобы давать интервью», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

М. Фернандес: Акинфеев – великий футболист, он заслуживал остаться «сухим»