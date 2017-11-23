Бышовец: «Спартак» имеет лучшие шансы на выход из группы ЛЧ, чем ЦСКА

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал мнение, у кого из российских клубов больше шансов выйти из своей группы в Лиге чемпионов. «Спартак» и ЦСКА перед заключительным туром занимают в своих группах третье место.

«Спартак» имеет лучшие шансы. Не могу себе представить, как Моуринью проигрывает заключительный матч в группе Лиги чемпионов на домашнем стадионе. Болеть будем за оба клуба, но в «Спартак» верится больше, чем в ЦСКА», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Турнирная таблица в группе А: 1. «Манчестер Юнайтед» — 12 очков; 2. «Базель» — 9; 3. ЦСКА — 9; 4. «Бенфика» — 0.

Турнирная таблица в группе Е: 1. «Ливерпуль» — 9 очков; 2. «Севилья» — 8; 3. «Спартак» — 6; 4. «Марибор» — 2.