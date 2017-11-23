Президент УЕФА выступил против системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил против введения видеопомощи арбитрам на чемпионате мира 2018 года в России. Об этом сообщает La Repubblica. Чеферин считает, что судья должен оставаться судьёй.

«Это чересчур. Знаю, что мы не будем возвращаться назад, но что касается этой темы, я немного консервативен. Судья должен оставаться судьёй. Это всё равно что поставить робота, который будет принимать решения», — сказал Чеферин.

Ранее Александер Чеферин сообщил, что у УЕФА пока нет планов по вводу системы видеопомощи арбитрам.