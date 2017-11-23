Лебедев: атака на ЧМ-2018 идёт несколько лет, а Совет Федерации только проснулся

Член исполкома Российского футбольного союза, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой в Совете Федерации получены документальные сведения, что США планируют через европейских спортивных чиновников оказать серьёзное давление на Россию в 2018 году для дискредитации страны и осуществления «атаки на чемпионат мира по футболу—2018».

«Документов и сведений о возможном давлении и атаках на чемпионате мира 2018 в России нет. Их нет и в Совете Федерации, хотя они сделали заявление. В ответ на это я и написал, что такая ситуация происходит уже не первый год. Как пример — действия, предпринимаемые ВАДА по отношению к нашей стране, спортсменам и предстоящей Олимпиаде. Это режиссируется и руководится представителями из определённых центров, которые в основном находятся в США. Недаром, Григорий Родченков сбежал туда, а не на Украину или в Киргизию. Именно американцы предоставили ему безопасность и постоянно заставляют сдавать информацию, на основании которой подобные действия предпринимаются. В целом это можно рассматривать, как атаку на ЧМ-2018 по футболу, потому что Штаты и другие страны уже неоднократно заявляли о необходимости отнять чемпионат мира, перенести в другую страну и т. д.

Сейчас отнять и перенести уже не получится, потому что нет времени, но атака всё равно идёт. Скоро начнут говорить о допинге среди футболистов. ФИФА недавно заявила, что хотела бы с Родченковым увидеться и поговорить. Эта атака происходит уже несколько лет, поэтому я не понимаю, почему Совет Федерации только сейчас проснулся. Мы в таком состоянии не первый год и будем ещё долго. Защищаться надо, и непонятно, почему Минспорт и Олимпийский комитет России сидят и ничего не делают. Каждый день наших спортсменов лишают медалей и отстраняют от соревнований, а Олимпийский комитет просто разводит руками. Говорит, что ничего поделать не может. Но раз не могут, пусть дадут другим сделать», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.