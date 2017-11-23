В Кремле допустили участие Путина в жеребьевке ЧМ-2018

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин будет присутствовать на жеребьёвке финальной стадии чемпионата мира 2018, который летом пройдёт в России.



«Мы не исключаем такой возможности, надеемся, что у президента будет время для этого», — цитирует Пескова «Интерфакс».



Песков отметил, что «это важное событие, так как подготовка к чемпионату мира продолжается — и содержательно, и технически, и с точки зрения создания инфраструктуры».



«Подготовка идет полным ходом, мероприятие обещает быть великолепным», — заключил Песков.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал — 15 июля.