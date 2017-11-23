Лебедев об измерении температуры поля в Хабаровске: губернатору заняться нечем?

Член исполкома Российского футбольного союза, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев отреагировал на сегодняшнюю информацию о том, что в Хабаровске измерили температуру газона, где должны сыграть местный «СКА-Хабаровск» и «Локомотив».

Пресс-служба хабаровского клуба сообщила, что на 19:15 по местному времени температура составила "-10,4" градуса по Цельсию, а измерения проводил глава региона Вячеслав Шпорт.

«Губернатору больше заняться нечем?! До игры ещё четыре дня, они теперь каждый день будут изменять температуру или всё-таки проявят человеческое отношение к игрокам и болельщикам и согласятся на перенос?!» — написал Лебедев в своём «твиттере».

Ранее «Локомотив» обратился к хабаровчанам с просьбой перенести игру в Москву или Сочи, но руководство «СКА-Хабаровск» ответило отказом. Матч запланирован на 27 ноября. В этот день, по прогнозам синоптиков, ожидается до "-16" градусов.