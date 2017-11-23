Актёр Венес: китайцы должны взять Хабаровск, чтобы там матч перенесли?

Российский актёр Аристарх Венес, являющийся болельщиком «Локомотива», высказался по поводу проведения матча 18-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Локомотив».

Ранее «Локомотив» обратился к хабаровчанам с просьбой перенести игру в Москву или Сочи, но руководство «СКА-Хабаровск» ответило отказом. Матч запланирован на 27 ноября. В этот день, по прогнозам синоптиков, ожидается до минус 16 градусов.

«Я на днях вернулся из поездки по Дальнему Востоку, был и в Хабаровске. Несмотря на горячий приём публики, там было реально холодно. Конечно, как болельщик «Локомотива», я бы не хотел, чтобы мой любимый клуб, который в этом году неожиданно для многих ведёт борьбу за самые высокие места, был вынужден играть матч в более чем сомнительных условиях. Минус 16 градусов хватило для того, чтобы двое игроков ЦСКА получили тяжелейшие травмы. Я просто не понимаю, ради чего подвергать риску здоровье футболистов и морозить зрителей?

Долгосрочный прогноз погоды, на который ссылаются в Премьер-Лиге, весь в себе, разброс температур менялся от минус 21 до минус 7, сегодня «вангуют» минус 13, а что будет 27 ноября — по факту станет ясно в лучшем случае за сутки, когда команда уже будет в Хабаровске. Всем понятно, на что рассчитывают в РФПЛ – «Локомотив» туда прилетит и будет вынужден играть хоть при минус 17, хоть при минус 20, ведь лететь 8,5 часов просто ради экскурсии на местный стадион никто не будет… Но я бы всё-таки задал несколько вопросов. Первый игрокам СКА: вот вам самим в кайф играть в таких условиях и перед почти пустыми трибунами? Второй руководству РФПЛ: вы обязываете клубы, в том числе и на случай форс-мажорных обстоятельств, заявлять резервные стадионы, разве такие погодные условия не являются причиной переноса матча? Что тогда вообще должно произойти — китайцы должны взять Хабаровск? Третий вопрос я бы задал Станиславу Саламовичу Черчесову: вы известны своей прямотой, скажите как на духу, что вы и в какой манере скажете руководителям РФПЛ, если, не дай бог, получит серьёзную травму кто-то из «сборников» «Локомотива»?

Знаете, когда уважаемый господин Колосков говорит, что не должно быть различия между клубами, мол, почему все должны лететь, а «Локомотив» не должен, то ещё раз повторюсь — смотря какие цели преследуются. Если взять и подвергнуть опасности получения серьёзных травм игроков сборной России и ещё больше поставить под сомнение выступление нашей команды на чемпионате мира, то о каком вообще футболе и о каком его развитии можно говорить? На мой взгляд, российский футбол уже так много раз оказывался в смешных ситуациях, что лишний раз давать повод поизмываться над собой, особенно в контексте грядущего чемпионата мира, я бы на месте руководителей не позволил", — сказал Венес в интервью «Чемпионату».